Талдыкин Антон Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Талдыкин Василий Антонович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Талдыкин Филипп
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1880 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.
Сын: Талдыкин Сергей Антонович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно