Талдыкин Антон Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Антон Евдокимович

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Талдыкин Евдоким Сидорович

Мать: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Талдыкин Василий Антонович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Талдыкин Филипп

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1880 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Сын: Талдыкин Сергей Антонович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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