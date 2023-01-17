Талдыкина Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Талдыкин Афанасий Евдокимович
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Елизавета Евдокимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Талдыкин Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Талдыкин Филат Евдокимович
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Талдыкин Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно