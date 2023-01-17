Талдыкина Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина Агафья Петровна

Талдыкина Агафья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Талдыкин Афанасий Евдокимович

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Елизавета Евдокимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Талдыкин Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Талдыкин Филат Евдокимович

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Талдыкин Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Талдыкин Евдоким Сидорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Евдоким Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close