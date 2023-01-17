Талдыкин Филипп Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти28.02.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1855
Сын: Талдыкин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Талдыкин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Талдыкин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Знобкина Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1881 ст.