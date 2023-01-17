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Талдыкин Филипп Евдокимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

28.02.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Талдыкин Евдоким Сидорович

Мать: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Талдыкин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Талдыкин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Талдыкин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Знобкина Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Елена Андреевна

Смерть
28.02.1881 ст.
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