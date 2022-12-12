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Талдыкин Евдоким Сидорович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

24.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Талдыкин Сидор Трофимович

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Талдыкин Афанасий Евдокимович

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Елизавета Евдокимовна

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Талдыкин Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Талдыкин Филат Евдокимович

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Талдыкин Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Агафья Петровна

Смерть
24.01.1879 ст.
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