Талдыкин Евдоким Сидорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти24.01.1879 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Талдыкин Сидор Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Талдыкин Афанасий Евдокимович
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Елизавета Евдокимовна
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Талдыкин Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Талдыкин Филат Евдокимович
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Талдыкин Антон Евдокимович
Мать ребёнка: Талдыкина Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1879 ст.