Талдыкин Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения11.06.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Демидовна
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.
Сын: Талдыкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно