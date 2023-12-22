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Талдыкин Сергей Антонович

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.06.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890 ст.

Отец: Талдыкин Антон Евдокимович

Мать: Талдыкина Наталья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Демидовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.

Сын: Талдыкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Демидовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Параскева Демидовна

Смерть
Неизвестно
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