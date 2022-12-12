Талдыкина Параскева Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Параскева Демидовна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892 ст.

Отец: Талдыкин Демид Далматович

Мать: Талдыкина Мария Антоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.

Сын: Талдыкин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Сергей Антонович

Смерть
Неизвестно
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