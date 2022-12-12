Талдыкина Параскева Демидовна
Место рождения
Дата рождения29.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Антонович
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.
Сын: Талдыкин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно