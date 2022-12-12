Талдыкина (Любавина) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Любавина) Мария Антоновна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Сын: Талдыкин Григорий Демидович

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева Демидовна

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.12.1894 ст.

Сын: Талдыкин Василий

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рождение ребёнка
11.02.1897 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий Демидович

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1907 ст.

Дочь: Талдыкина Елизавета

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Талдыкин Александр Демидович

Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Демид Далматович

Смерть
Неизвестно
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