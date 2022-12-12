Талдыкина (Любавина) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Сын: Талдыкин Григорий Демидович
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Рождение ребёнка
29.09.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева Демидовна
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Рождение ребёнка
31.12.1894 ст.
Сын: Талдыкин Василий
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Рождение ребёнка
11.02.1897 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий Демидович
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Рождение ребёнка
02.09.1907 ст.
Дочь: Талдыкина Елизавета
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Талдыкин Александр Демидович
Отец ребёнка: Талдыкин Демид Далматович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно