Талдыкина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти04.07.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Талдыкин Василий Антонович
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Талдыкин Филипп
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Рождение ребёнка
29.03.1880 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.
Сын: Талдыкин Сергей Антонович
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1896 ст.