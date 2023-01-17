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Талдыкина Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

04.07.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Талдыкин Василий Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Талдыкин Филипп

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рождение ребёнка
29.03.1880 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Сын: Талдыкин Сергей Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Антон Евдокимович

Смерть
04.07.1896 ст.
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