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Двойнина (Продан) Макрина

Место рождения

Русскоивановка, Одеська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

21.02.1934

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Между 1835 и 1838 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
1907 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Продан Трифон Продан/

Мать: (Букалова) Христина

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Матрона

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Михаил

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Харитина

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Двойнин Фёдор

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: (Двойнин) Гликерия

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
22.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Белгород-Днестровский, Одеська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: (Двойнина) Феофания

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Рождение ребёнка
1917

Сын: Двойнин Тарас

Отец ребёнка: Двойнин Фёдор

Смерть
21.02.1934
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман

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