Двойнина (Продан) Макрина
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти21.02.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Продан Трифон Продан/
Мать: (Букалова) Христина
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Матрона
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Михаил
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
г. Аккерман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Харитина
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
Бракосочетание
21.01.1901
Муж: Двойнин Фёдор
г. Аккерман
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: (Двойнин) Гликерия
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
г. Аккерман
Рождение ребёнка
22.12.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
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Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: (Двойнина) Феофания
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
Рождение ребёнка
1917
Сын: Двойнин Тарас
Отец ребёнка: Двойнин Фёдор
Смерть
21.02.1934
г. Аккерман