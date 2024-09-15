Продан Трифон Продан/
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Продан Иван Екимов
Мать: Анна (Иона)
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
1853
Жена: (Букалова) Христина
Рождение ребёнка
?.09.1854
Сын: Продан Яким
Мать ребёнка: (Букалова) Христина
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Двойнина (Продан) Макрина
Мать ребёнка: (Букалова) Христина
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Продан) Мария
Мать ребёнка: (Букалова) Христина
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно