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Продан Трифон Продан/

Место рождения

Крутояровка, Одеська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Продан Иван Екимов

Мать: Анна (Иона)

Крутояровка, Одеська область
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
1853

Жена: (Букалова) Христина

Рождение ребёнка
?.09.1854

Сын: Продан Яким

Мать ребёнка: (Букалова) Христина

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Двойнина (Продан) Макрина

Мать ребёнка: (Букалова) Христина

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Продан) Мария

Мать ребёнка: (Букалова) Христина

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно

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