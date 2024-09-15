Двойнин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1871

Дата смерти

08.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1871

Отец: Двойнин Михаил Фадеевич

Мать: Васса Повитуха Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Харитина

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Матрона

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Михаил

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Двойнина (Продан) Макрина

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: (Двойнин) Гликерия

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
22.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Белгород-Днестровский, Одеська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: (Двойнина) Феофания

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Рождение ребёнка
1917

Сын: Двойнин Тарас

Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина

Смерть
08.03.1937
Белгород-Днестровский, Одеська область

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