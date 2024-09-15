Двойнин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1871
Дата смерти08.03.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1871
Отец: Двойнин Михаил Фадеевич
Мать: Васса Повитуха Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Харитина
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Матрона
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Михаил
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
г. Аккерман
Бракосочетание
21.01.1901
г. Аккерман
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: (Двойнин) Гликерия
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
г. Аккерман
Рождение ребёнка
22.12.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
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Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: (Двойнина) Феофания
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Двойнин Тарас
Мать ребёнка: Двойнина (Продан) Макрина
Смерть
08.03.1937