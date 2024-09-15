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(Букалова) Христина

Место рождения

Русскоивановка, Одеська область

Дата рождения

Между 1835 и 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1838

Отец: Буколов Тимофей Яковлев

Мать: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
1853

Муж: Продан Трифон Продан/

Рождение ребёнка
?.09.1854

Сын: Продан Яким

Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Двойнина (Продан) Макрина

Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Продан) Мария

Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно

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