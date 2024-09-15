(Букалова) Христина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1835 и 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1838
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
?.09.1854
Сын: Продан Яким
Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Двойнина (Продан) Макрина
Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Продан) Мария
Отец ребёнка: Продан Трифон Продан/
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно