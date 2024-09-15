Двойнин Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнин Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Двойнин Фёдор

Мать: Двойнина (Продан) Макрина

Рождение ребёнка
13.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Двойнин) Ольга

Белгород-Днестровский, Одеська область
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Рождение ребёнка
23.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Двойнин) Ольга

Белгород-Днестровский, Одеська область
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Смерть
2000

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