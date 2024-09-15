Двойнин Тарас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Двойнин Фёдор
Рождение ребёнка
13.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Двойнин) Ольга
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Рождение ребёнка
23.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Двойнин) Ольга
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Смерть
2000