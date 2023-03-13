Бердниковъ Алексей
Место рожденияс. Петровка
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Бердниковъ Петръ
с. Петровка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Баканова Татьяна
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
с. Петровка
Рождение ребёнка
19.01.1787
Сын: Бердниковъ Антонъ
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бердниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мамыкина Настасья
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
Рождение ребёнка
12.03.1799
Сын: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
Рождение ребёнка
28.02.1804
Сын: Бердниковъ Василий (Алексей)
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бердниковъ Андрей
Мать ребёнка: Бердникова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бердникова Настасья