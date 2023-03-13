Бердниковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердниковъ Алексей

Место рождения

с. Петровка

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Бердниковъ Петръ

Мать: Бердникова Авдотья Пантелеева

с. Петровка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Баканова Татьяна

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

с. Петровка
Рождение ребёнка
19.01.1787

Сын: Бердниковъ Антонъ

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бердниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мамыкина Настасья

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

Рождение ребёнка
12.03.1799

Сын: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1804

Сын: Бердниковъ Василий (Алексей)

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бердниковъ Андрей

Мать ребёнка: Бердникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Настасья

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