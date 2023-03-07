Сударчикова (Бердникова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти?.07.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Бердниковъ Петръ
Бракосочетание
25.01.1797
Муж: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сударчикова Домна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
16.02.1799
Дочь: Сударчикова Маремьяна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Перехватова Февронья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сударчикова Марфа
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.10.1808
Дочь: Сударчикова Прасковья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.02.1811
Сын: Сударчиковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
16.08.1813
Дочь: Грызлова Василиса
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.10.1815
Сын: Сударчиковъ Алексей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
25.03.1818
Сын: Сударчиковъ Гаврила
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Смерть
?.07.1835