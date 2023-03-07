Сударчикова (Бердникова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчикова (Бердникова) Агрофена

Сударчикова (Бердникова) Агрофена

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Дата смерти

?.07.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бердниковъ Петръ

Мать: Бердникова Авдотья Пантелеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1797

Муж: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сударчикова Домна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
16.02.1799

Дочь: Сударчикова Маремьяна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Перехватова Февронья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сударчикова Марфа

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
20.10.1808

Дочь: Сударчикова Прасковья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Сударчиковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1813

Дочь: Грызлова Василиса

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1815

Сын: Сударчиковъ Алексей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1818

Сын: Сударчиковъ Гаврила

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.07.1835
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close