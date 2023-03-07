Грызлова (Сударчикова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Сударчикова) Василиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.08.1813

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1813

Отец: Сударчиковъ Кузьма

Мать: Сударчикова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Грызловъ Филипъ

Рождение ребёнка
28.12.1836

Сын: Грызловъ Василий

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1838

Сын: Грызловъ Илья

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1840

Сын: Грызловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Грызловъ Романъ

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1843

Сын: Грызловъ Степанъ

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1845

Сын: Грызловъ Романъ

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1847

Сын: Грызловъ Федоръ

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1850

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1855

Дочь: Грызлова Хиония

Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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