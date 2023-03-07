Грызлова (Сударчикова) Василиса
Место рождения
Дата рождения16.08.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1813
Отец: Сударчиковъ Кузьма
Мать: Сударчикова Агрофена
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
28.12.1836
Сын: Грызловъ Василий
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
15.07.1838
Сын: Грызловъ Илья
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
09.09.1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
06.11.1840
Сын: Грызловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
01.10.1842
Сын: Грызловъ Романъ
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
26.11.1843
Сын: Грызловъ Степанъ
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
29.09.1845
Сын: Грызловъ Романъ
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
25.12.1847
Сын: Грызловъ Федоръ
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
29.04.1850
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ
Рождение ребёнка
16.04.1855
Дочь: Грызлова Хиония
Отец ребёнка: Грызловъ Филипъ