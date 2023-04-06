Грызловъ Романъ
Место рождения
Дата рождения29.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1845
Отец: Грызловъ Филипъ
Мать: Грызлова Василиса
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Горшенина Мария
Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева
Рождение ребёнка
1874
Сын: Грызловъ Николай
Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева
Рождение ребёнка
?.03.1884
Сын: Грызловъ Иванъ
Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Степанида
Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грызловъ Григорий
Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно