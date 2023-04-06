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Грызловъ Романъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1845

Отец: Грызловъ Филипъ

Мать: Грызлова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Горшенина Мария

Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Грызловъ Николай

Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1884

Сын: Грызловъ Иванъ

Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Степанида

Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грызловъ Григорий

Мать ребёнка: Грызлова Василиса Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грызлова Василиса Яковлева

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