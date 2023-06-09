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Сударчиковъ Никифоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1811

Отец: Сударчиковъ Кузьма

Мать: Сударчикова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1834

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1836

Дочь: Твердохлебова Евдокия

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1839

Сын: Сударчиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1842

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1843

Дочь: Сударчикова Гликерия

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Сударчиковъ Сергей

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1846

Сын: Сударчиковъ Егоръ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1848

Сын: Сударчиковъ Андрей

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1854

Дочь: Щипакина Анна

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударчикова Прасковья