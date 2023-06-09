Сударчиковъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения05.02.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1811
Отец: Сударчиковъ Кузьма
Мать: Сударчикова Агрофена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
23.09.1834
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
07.01.1836
Дочь: Твердохлебова Евдокия
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
01.09.1839
Сын: Сударчиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
01.04.1842
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
12.04.1843
Дочь: Сударчикова Гликерия
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
26.09.1844
Сын: Сударчиковъ Сергей
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
19.04.1846
Сын: Сударчиковъ Егоръ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
14.10.1848
Сын: Сударчиковъ Андрей
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
14.10.1850
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
09.12.1854
Дочь: Щипакина Анна
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сударчикова Прасковья