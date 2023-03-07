Сударчиковъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения19.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1846
Отец: Сударчиковъ Никифоръ
Мать: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
27.11.1870
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
07.09.1872
Сын: Сударчиковъ Сергей
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1875
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Тихонъ
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сударчикова Прасковья