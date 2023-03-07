Сударчиковъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчиковъ Егоръ

Сударчиковъ Егоръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1846

Отец: Сударчиковъ Никифоръ

Мать: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1870

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Сударчиковъ Сергей

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1875

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Тихонъ

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударчикова Прасковья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close