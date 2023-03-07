Сорокина (Бердникова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти11.01.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Бердниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сорокинъ Матвей
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сорокинъ Григорий
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сорокинъ Егоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
17.08.1813
Дочь: Батанина Васса
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Валявина Ольга
Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Ефимъ
Смерть
11.01.1842