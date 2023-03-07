Сорокина (Бердникова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Бердникова) Стефанида

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Дата смерти

11.01.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Бердниковъ Петръ

Мать: Бердникова Авдотья Пантелеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сорокинъ Матвей

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сорокинъ Григорий

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сорокинъ Егоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1813

Дочь: Батанина Васса

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Валявина Ольга

Отец ребёнка: Сорокинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Ефимъ

Смерть
11.01.1842
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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