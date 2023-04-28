Валявина (Сорокина) Ольга
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сорокинъ Ефимъ
Мать: Сорокина Стефанида
Рождение ребёнка
23.03.1834
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
28.08.1835
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
25.05.1838
Сын: Валявинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
30.03.1840
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
01.07.1841
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валявинъ Федоръ
Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Никифоръ