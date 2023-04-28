Валявина (Сорокина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Сорокина) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сорокинъ Ефимъ

Мать: Сорокина Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1834

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1835

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1838

Сын: Валявинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1840

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1841

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валявинъ Федоръ

Отец ребёнка: Валявинъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Никифоръ

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