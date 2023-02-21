Каксимков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1923
Дочь: Андреева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каксимков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1941