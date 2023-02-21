Каксимков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каксимков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1923

Дочь: Андреева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каксимков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1941
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