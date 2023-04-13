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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2754Мининская (Коштуги-Давыдова), д.при р. Мегре.173¼46½93637
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
182. Марковская (Ортева), деревня бывшая государственная, при реках Мегре и Коште, дворов 13, жителей 83, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, лавка Показать все
492. Мининская (Давыдов), деревня бывшая государственная, при реке Мегре, дворов 9, жителей 63, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Марковская1316280956536168017973477[...]
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
24285. Марковская (Ортева)КоштугскоеПри реке Мегре57Вол. прав.До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 1½. До почтового отделения: 21. До пароходной пристани: 63½. Крестьянское: 23. Не крестьянское: —. Крестьянское: 24. Не крестьянское: —. Крестьянское: 79. Не крестьянское: —. Крестьянское: 76. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44944Коштугисело60°42'с.ш.36°01'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444125с Коштугисело