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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Шолкова Радюкинской вол. Никольского уезда П. Кучумова о неправильной постройке дома крестьянином Горчаковым. 1874 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело о разрешении крестьянам д. Шолкова Редюкинской волости Никольского уезда сплава 2060 бревен леса из коренного земельного надела в Архангельск. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе крестьянина д. Шолково Родюкинской вол. Никольского уезда Е. Борболина о захвате участка земли крестьянином Горчаковым. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологод Показать все
Дело о разрешении крестьянам д. Шолково Родюкинской волости Никольского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Д Показать все
Дело по протесту податного инспектора Никольского уезда о назначении пенсии нижнему чину, крестьянину деревни Шолкова Родюкинской волости Горчакову В. В. 1916 г. // Гос. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5462Шолково, д. каз.при рч. Шелковке.1313185570Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Шолкова107½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
242120Шолководеревня59°25'с.ш.45°29'в.д.O-38-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428241д Шолководеревня