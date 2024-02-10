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Каксимков Алексей Алексеевич

Место рождения

Шолково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Каксимков Алексей

Мать: не указана

Шолково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1948
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Проживал с сестрой Каксимковой (Андреевой) Анастасией Алексеевной в Доме Композиторов.
Упоминание
1950
Смерть
Неизвестно

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