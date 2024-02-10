Каксимков Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Каксимков Алексей
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1948
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Проживал с сестрой Каксимковой (Андреевой) Анастасией Алексеевной в Доме Композиторов.
Упоминание
1950
Смерть
Неизвестно