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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
672Пустошь Беляевская (Капранова), д.при р. Мегре.585851923
674Пустошь Манойловская, д.при Кошт-реке.595972125Мельница.
675Якушевская пустошь, д.при Кошт-реке.595993247Часовня православная.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
243411. МанойловскаяКоштугскоеРеке Коште60½3½До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 4½. До почтового отделения: 24½. До пароходной пристани: 67. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 38. Не крестьянское: —. Крестьянское: 32. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44943Пустошьдеревня60°41'с.ш.36°02'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444140д Пустошьдеревня