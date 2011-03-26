Андреева (Каксимкова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Каксимкова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.11.1923

Дата смерти

26.03.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923

Отец: Каксимков Алексей

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Петрович

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Петрович

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Петрович

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
26.03.2011
Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
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