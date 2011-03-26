Андреева (Каксимкова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1923
Дата смерти26.03.2011
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923
Отец: Каксимков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1949
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1951
Рождение ребёнка
27.08.1954
Смерть
26.03.2011