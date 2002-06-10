Андреев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1919

Дата смерти

10.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919

Отец: Андреев Петр Андреевич

Мать: Андреева Мария Савельевна

Рождение ребёнка
06.03.1949

Сын: Андреев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1951

Дочь: Андреева Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1954

Сын: Андреев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.06.2002
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