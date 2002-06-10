Андреев Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1919
Дата смерти10.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919
Отец: Андреев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1949
Сын: Андреев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1951
Дочь: Андреева Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1954
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Алексеевна
Смерть
10.06.2002