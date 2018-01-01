село Красносёлка, село Красносёлка, Одеська область (на 2018) — Familio

Красносёлка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2334Гильдендорф, колония нем.при лимане Большом Куяльницком и колодцах.152794517537

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Гильдендорфская волость
559. Гильдендорф, колония немцев, при речке Куяльнике, дворов 101, жителей 1549, волостное правление (уездный город в 18 верстах), молитвенный дом, школа, 3 лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Гильдендорфская волость
село Гильдендорф

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Кутузовская волость
село Кутузово (Гильдендорф) (сельское общество)2274646251089

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17075Красносілкаселоцентр сільської ОТГр-н ЛиманськийКрасносільська сільська об'єднана територіальна громада
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