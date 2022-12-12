село Чобручи, село Чобручи, Штефан-Водский район (на 2017) — Familio

Чобручи

Штефан-Водский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
198Чобручи, с. каз.при р. Днестре.76201528546Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Талмазская волость
198. Чобручи, село бывшее государственное, при реке Днестре, дворов 211, жителей 1093, церковь православная, школа, лавка

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Штефан-Водский район
ЧобурчиуCioburciu
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