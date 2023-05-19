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Полубояровъ Степанъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850

Отец: Полубояровъ Алексей

Мать: Полубоярова Сычева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1872

Жена: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Полубояровъ Даниилъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Полубояровъ Андреянъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Полубояровъ Степанъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1883

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Полубояровъ Андрей

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Рождение ребёнка
01.06.1888

Сын: Полубояровъ Тимофей

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Полубояровъ Логинъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1892

Сын: Полубояровъ Аристархъ

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Полубоярова Дарья

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Прасковья

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

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