Полубояровъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения26.11.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850
Отец: Полубояровъ Алексей
Бракосочетание
09.02.1872
Жена: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Полубояровъ Даниилъ
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
21.08.1874
Сын: Полубояровъ Андреянъ
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
26.07.1880
Сын: Полубояровъ Степанъ
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
18.03.1883
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Полубояровъ Андрей
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
01.06.1888
Сын: Полубояровъ Тимофей
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
28.09.1890
Сын: Полубояровъ Логинъ
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
26.09.1892
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Полубоярова Дарья
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Прасковья
Мать ребёнка: Полубоярова Анна