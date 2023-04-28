Полубоярова Сычева (Гудомарова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти10.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гудомаровъ Илья
Мать: Гудомарова Лукерья
Бракосочетание
01.01.1850
Муж: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
26.11.1850
Сын: Полубояровъ Степанъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.12.1851
Сын: Полубояровъ Евграфъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
15.05.1854
Дочь: Полубоярова Александра
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
08.05.1857
Сын: Полубояровъ Николай
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.04.1859
Сын: Полубояровъ Василий
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1860
Сын: Полубояровъ Яковъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Аблюзина Ольга
Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей
Бракосочетание
30.10.1866
Муж: Сычевъ Иванъ
Смерть
10.02.1903
Причина смерти: Отъ старческой слабости