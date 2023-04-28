Полубоярова Сычева (Гудомарова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова Сычева (Гудомарова) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гудомаровъ Илья

Мать: Гудомарова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.01.1850

Муж: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1850

Сын: Полубояровъ Степанъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1851

Сын: Полубояровъ Евграфъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1854

Дочь: Полубоярова Александра

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1857

Сын: Полубояровъ Николай

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Полубояровъ Василий

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1860

Сын: Полубояровъ Яковъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Аблюзина Ольга

Отец ребёнка: Полубояровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Сычевъ Иванъ

Смерть
10.02.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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