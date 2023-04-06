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Полубояровъ Тимофей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888

Отец: Полубояровъ Степанъ

Мать: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Полубоярова Екатерина

Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Полубояровъ Григорий

Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1912

Сын: Полубояровъ Алексей

Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Полубоярова Елизавета

Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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