Полубояровъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения01.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888
Отец: Полубояровъ Степанъ
Мать: Полубоярова Анна
Бракосочетание
21.01.1909
Жена: Полубоярова Екатерина
Рождение ребёнка
18.11.1909
Сын: Полубояровъ Григорий
Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина
Рождение ребёнка
05.03.1912
Сын: Полубояровъ Алексей
Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Полубоярова Елизавета
Мать ребёнка: Полубоярова Екатерина