Полубоярова (Щербачева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Щербачевъ Федотъ
Бракосочетание
21.01.1909
Муж: Полубояровъ Тимофей
Рождение ребёнка
18.11.1909
Сын: Полубояровъ Григорий
Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей
Рождение ребёнка
05.03.1912
Сын: Полубояровъ Алексей
Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Полубоярова Елизавета
Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей