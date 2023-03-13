Полубоярова (Щербачева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Щербачева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Щербачевъ Федотъ

Мать: Щербачева Марья Евстигнеева

Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Полубояровъ Тимофей

Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Полубояровъ Григорий

Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1912

Сын: Полубояровъ Алексей

Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Полубоярова Елизавета

Отец ребёнка: Полубояровъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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