Щербачева Марья Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Полубоярова Екатерина
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Рождение ребёнка
1894
Сын: Щербачевъ Арсений
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербачевъ Федотъ