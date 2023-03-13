Щербачева Марья Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачева Марья Евстигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Полубоярова Екатерина

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Рождение ребёнка
1894

Сын: Щербачевъ Арсений

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербачевъ Федотъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачевъ Федотъ

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