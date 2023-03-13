Щербачевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербачевъ Федотъ
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
04.07.1905
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
30.04.1907
Сын: Щербачевъ Николай
Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
15.03.1909
Сын: Щербачевъ Василий
Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
19.04.1913
Сын: Щербачевъ Даниилъ
Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова
Бракосочетание
Неизвестно