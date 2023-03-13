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Щербачевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербачевъ Федотъ

Мать: Щербачева Марья Евстигнеева

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1905

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Щербачевъ Николай

Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1909

Сын: Щербачевъ Василий

Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Щербачевъ Даниилъ

Мать ребёнка: Щербачева Стефанида Калинникова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербачева Стефанида Калинникова

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