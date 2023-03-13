Щербачева Стефанида Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачева Стефанида Калинникова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Щербачевъ Николай

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1909

Сын: Щербачевъ Василий

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Щербачевъ Даниилъ

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачевъ Иванъ

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