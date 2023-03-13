Щербачева Стефанида Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.07.1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.04.1907
Сын: Щербачевъ Николай
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.03.1909
Сын: Щербачевъ Василий
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.04.1913
Сын: Щербачевъ Даниилъ
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербачевъ Иванъ