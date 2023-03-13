Щербачевъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербачевъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Полубоярова Екатерина
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Щербачевъ Арсений
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербачевъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева
Бракосочетание
Неизвестно