Щербачевъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербачевъ Федотъ

Щербачевъ Федотъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербачевъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Полубоярова Екатерина

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Щербачевъ Арсений

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербачевъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербачева Марья Евстигнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербачева Марья Евстигнеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close