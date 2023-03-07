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Полубояровъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880

Отец: Полубояровъ Степанъ

Мать: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Полубояровъ Дорофей

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1905

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Полубояровъ Георгий

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Полубояровъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубоярова Анисья Васильева

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