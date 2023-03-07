Полубояровъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения26.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880
Отец: Полубояровъ Степанъ
Мать: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Полубояровъ Дорофей
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
26.03.1905
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
13.04.1907
Сын: Полубояровъ Георгий
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
20.10.1912
Мать ребёнка: Полубоярова Анисья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно