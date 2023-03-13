Полубоярова Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Полубояровъ Дорофей
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1905
Сын: Полубояровъ Василий
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.04.1907
Сын: Полубояровъ Георгий
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.10.1912
Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Степанъ