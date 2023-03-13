Полубоярова Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова Анисья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Полубояровъ Дорофей

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1905

Сын: Полубояровъ Василий

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Полубояровъ Георгий

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Полубояровъ Александръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Степанъ

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