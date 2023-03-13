Полубояровъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубояровъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Полубояровъ Степанъ

Мать: Полубоярова Анна

Бракосочетание
07.02.1907

Жена: Полубоярова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Полубоярова Петръ

Мать ребёнка: Полубоярова Мария

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Полубоярова Мария

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Полубояровъ Николай

Мать ребёнка: Полубоярова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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