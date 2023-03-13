Полубояровъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Полубояровъ Степанъ
Мать: Полубоярова Анна
Бракосочетание
07.02.1907
Жена: Полубоярова Мария
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полубоярова Петръ
Мать ребёнка: Полубоярова Мария
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Полубоярова Мария
Рождение ребёнка
24.09.1912
Сын: Полубояровъ Николай
Мать ребёнка: Полубоярова Мария
Рождение ребёнка
22.02.1915
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Мария