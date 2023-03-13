Полубоярова (Колбинцева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Колбинцевъ Федоръ*
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1907
Муж: Полубояровъ Андрей
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полубоярова Петръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей
Рождение ребёнка
24.09.1912
Сын: Полубояровъ Николай
Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей
Рождение ребёнка
22.02.1915
Сын: Полубояровъ Василий
Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей