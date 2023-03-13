Полубоярова (Колбинцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Колбинцева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Колбинцевъ Федоръ*

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Полубояровъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Полубоярова Петръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Полубояровъ Николай

Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Полубояровъ Василий

Отец ребёнка: Полубояровъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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