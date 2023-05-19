Малыгин Нил Тихонов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти25.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Малыгин Тихон Яковлевич
Мать: Малыгина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Малыгин Яков Нилович
Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малыгин Иван Нилович
Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Ниловна
Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Петр Нилович
Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1892
Причина смерти: старость