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Малыгин Нил Тихонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

25.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малыгин Тихон Яковлевич

Мать: Малыгина Анна Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Малыгин Яков Нилович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Иван Нилович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Ниловна

Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Малыгин Алексей Нилович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Петр Нилович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Александра Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.03.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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