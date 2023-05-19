Малыгин Петр Нилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
27.04.1894
Мать ребёнка: Малыгина Марья Алексеева
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно