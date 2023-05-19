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Малыгин Петр Нилович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малыгин Нил Тихонов

Мать: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1894

Сын: Малыгин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Марья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Марья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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