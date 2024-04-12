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Малыгина (-) Марья Алексеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1894

Сын: Малыгин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Петр Нилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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