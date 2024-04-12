Малыгина (-) Марья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1894
Отец ребёнка: Малыгин Петр Нилович
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Нилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Петр Нилович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно