Малыгина (-) Александра Егорова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1852
Сын: Малыгин Яков Нилович
Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малыгин Иван Нилович
Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Ниловна
Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Петр Нилович
Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Нил Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно