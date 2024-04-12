Малыгина (-) Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (-) Александра Егорова

Малыгина (-) Александра Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Малыгин Яков Нилович

Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Иван Нилович

Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Ниловна

Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Малыгин Алексей Нилович

Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Петр Нилович

Отец ребёнка: Малыгин Нил Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Нил Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close