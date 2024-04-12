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Малыгин Алексей Нилович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Малыгин Нил Тихонов

Мать: Малыгина Александра Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1885

Сын: Малыгин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1892

Сын: Малыгин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1897

Сын: Малыгин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1903

Сын: Малыгин Борис Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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