Малыгин Алексей Нилович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Малыгин Нил Тихонов
Рождение ребёнка
07.08.1885
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
22.08.1892
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
28.02.1897
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
29.04.1903
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно