Малыгина (Некрасова) Марья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Некрасов Семен Григорьевич
Мать: Мавра Максимова
Рождение ребёнка
07.08.1885
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Нилович
Рождение ребёнка
22.08.1892
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Нилович
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Нилович
Рождение ребёнка
28.02.1897
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Нилович
Рождение ребёнка
29.04.1903
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Нилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно