Мавра Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1851

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Малыгина Марья Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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