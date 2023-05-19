Мавра Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Максим
Рождение ребёнка
10.01.1851
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Малыгина Марья Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно