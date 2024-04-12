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Ведерников Максим

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шатова Екатерина Максимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меншутина Евдокия Максимова

Мать ребёнка: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Максимова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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